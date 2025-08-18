Econocom a publié le 23 juillet dernier ses résultats pour le semestre achevé le 30 juin. Des résultats contrastés : si l’activité commerciale a progressé, portée par le pôle Financement (TMF pour Technology Management & Financing), le résultat net a été lourdement affecté par la dépréciation de sa filiale Synertrade. Le chiffre d’affaires du premier semestre 2025 a atteint 1,42 milliard d’euros, en hausse de 6,6 %, dont 5,9 % en organique. La marge opérationnelle a progressé de 8,7 % pour s’établir à 41,4 millions d’euros, soit une rentabilité stable de 2,9 %.

La performance a été tirée par le dynamisme de l’activité TMF, en croissance de 18,4 % à 599 M€. Cette activité génère une marge de 25,3 M€, en forte progression sur un an. Le pôle Services poursuit sa croissance (+3,6 %, à 248 M€), avec une rentabilité également en hausse à 10,3 M€. En revanche, la division Produits & Solutions subit un recul de 2,4 % de son chiffre d’affaires (575 M€), pénalisée par la pression concurrentielle et la baisse des dépenses publiques. La marge opérationnelle s’y limite à 5,8 M€.

Le résultat net consolidé s’effondre à 0,8 M€, contre 23 M€ un an plus tôt. Cette dégradation s’explique par les difficultés de sa filiale e-procurement Synertrade qui a affiché une perte opérationnelle de 6,8 M€ sur le semestre et qui a subi de surcroît une dépréciation de 10 M€. Classée depuis deux ans parmi les actifs non stratégiques du groupe, cette activité a désormais vocation à être vendue dans le cadre du plan ‘One Econocom’, a confirmé Angel Benguigui, CEO du groupe, dans une interview donnée à Boursier.com le 3 août dernier.

Ce plan stratégique, lancé en 2023, vise à recentrer le groupe sur ses trois métiers historiques et ses géographies européennes. Il s’est notamment traduit par quatre acquisitions dans l’intégration audiovisuelle en Allemagne, Espagne, Irlande et au Royaume-Uni, permettant à cette activité de dépasser les 300 M€ de chiffre d’affaires avec 750 collaborateurs.

Enfin, le groupe a renforcé sa structure financière grâce à une émission Schuldschein de 225 M€, largement sursouscrite. « Cette opération reflète la confiance du marché dans notre trajectoire et soutient l’exécution de notre stratégie », a souligné Angel Benguigui. Econocom vise une croissance similaire au second semestre.