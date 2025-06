Le 3 juillet prochain, Blue réunit ses partenaires et l’ensemble du channel français de la cybersécurité et du cloud souverain à Nantes. Une opportunité unique pour les intégrateurs et revendeurs de découvrir un écosystème technologique 100% français en pleine croissance.

Un marché du cloud souverain en forte expansion

Le contexte géopolitique tendu, marqué par le retour de Donald Trump et le durcissement des lois extraterritoriales américaines, crée une demande croissante pour les solutions souveraines. Pour les acteurs du channel, cette évolution représente de nouvelles opportunités commerciales face à des entreprises soucieuses de réduire leur dépendance aux géants technologiques étrangers.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 40% d’augmentation des cyberattaques dans la finance selon l’ACPR 2025, créant un marché porteur pour les solutions de cybersécurité et de cloud souverain.

Avec sa deuxième édition du Blue Live, l’opérateur nantais (ex-Bretagne Télécom) démontre sa capacité à fédérer un écosystème français complet. L’événement met en lumière une stratégie de partenariat ambitieuse avec des acteurs spécialisés :

Enreach France (communications unifiées)

(communications unifiées) Ielo (opérateur réseau)

(opérateur réseau) StillNetwork (supervision réseau)

(supervision réseau) HarfangLab (cyberdéfense EDR)

(cyberdéfense EDR) Wallix (gestion des accès privilégiés)

(gestion des accès privilégiés) BZHunt (threat intelligence)

(threat intelligence) Alcyconie (gestion de crise cyber)

L’inauguration du datacenter nantais : un atout commercial majeur

Point fort de cette édition 2025 : l’inauguration du nouveau datacenter Blue à Nantes. Cette infrastructure vient compléter le site de Châteaubourg (Rennes), créant un maillage territorial dans le Grand Ouest.

Pour les partenaires du channel, ces datacenters certifiés ISO 27001 et HDS constituent un argument de vente différenciant face à la concurrence internationale. La propriété intégrale de ces infrastructures par Blue garantit une maîtrise totale de la chaîne de valeur, rassurante pour les clients finaux.

Des retours d’expérience clients valorisants

Le programme du Blue Live 2025 met l’accent sur les success stories avec les témoignages du CHU de Brest, du Groupe Beneteau et du Groupe Gambetta. Ces retours d’expérience sur la gestion de cyberattaques constituent autant d’arguments commerciaux pour les partenaires face à leurs prospects.

La table ronde sur les réglementations européennes NIS2 et DORA répond également à un besoin d’expertise juridique et technique que peuvent valoriser les intégrateurs auprès de leurs clients.

Un événement networking de premier plan

Au-delà des aspects techniques, le Blue Live 2025 e se clôturera par un concert privé de Martin Solveig, offrant un cadre privilégié pour développer son réseau professionnel.

Informations pratiques

Date : Jeudi 3 juillet 2025

: Jeudi 3 juillet 2025 Lieu : Warehouse, Nantes

: Warehouse, Nantes Inscription : www.blue-live.fr