Microsoft serait sur le point de terminer le meilleur exercice jamais enregistré par l’éditeur nous apprend CRN. Le chiffre d’affaires d’Azure aurait notamment grimpé de 93% sur un an au dernier trimestre. La raison de ce boom ? Les partenaires, du moins en bonne partie. C’est ce qu’a raconté à la presse la vice-présidente en charge de l’entité One Commercial Partner de l’éditeur, Gavriella Schuster, en marge d’Inspire. En se concentrant sur ses programmes partenaires, notamment sur le programme Cloud Solution Provider (CSP), l’éditeur s’est rapproché de ses partenaires, ce qui a contribué aux excellents résultats d’Azure. « Nos partenaires font l’impossible. La croissance de nos revenus continuera d’être tirée par le passage aux services cloud », a-t-elle précisé.

Il est vrai que selon Gavriella Schuster, 7.000 nouveaux partenaires rejoignent chaque mois l’écosystème Microsoft, attirés par des rémunérations intéressantes. « C’est quasiment le double du taux d’il y a deux ans. Nous avons à présent une réelle approche des partenaires à double sens », a-t-elle conclu.

Les choses devraient encore s’améliorer grâce à la mise en place d’un nouveau programme Azure MSP. Il récompensera les partenaires les plus compétents, qui assureront les meilleurs services managés sur Azure. Lancé en tant que programme pilote en début d’année, le nouveau programme est désormais opérationnel. « Lorsque nous pensons à valoriser nos partenaires auprès des clients, nous devons prouver à ces derniers que nous faisons tout notre possible afin d’identifier objectivement les capacités, les compétences et le potentiel de ces partenaires », a expliqué de son côté le directeur général en charge des partenaires de l’éditeur, Toby Richards.

Microsoft a par ailleurs annoncé de nouveaux packages afin de permettre aux partenaires de développer une pratique marketing plus ciblée. Quatre thèmes seront proposés d’ici la fin de l’année : Modern Workplace, pour les partenaires qui offrent des services Office 365, Apps & Infrastructure, pour ceux qui développent et offrent des services de la pile Microsoft, Artificial Intelligence pour les partenaires ayant des compétences PowerBI et SQL Server, et enfin Business Applications, pour les partenaires qui réalisent des services Dynamics 365.