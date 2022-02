Selon un rapport, les cybermenaces sont financièrement plus nuisibles pour les PME (Petites et moyennes entreprises) que les risques d’incendies, d’inondations et de grèves de transport combinés. Cela indique à quel point les cybercriminels considèrent aujourd’hui les PME comme des cibles faciles et lucratives. Alors que la grande majorité des failles de cybersécurité signalées au cours des 18 derniers mois concernaient de grandes entreprises connues à travers le monde, notamment Facebook, Equifax et British Airways, ce sont les PME qui sont de plus en plus ciblées.

En migrant vers les réseaux basés sur le cloud, en utilisant des applications numériques, des sites de réseaux sociaux à des fins publicitaires et de formation, des moteurs de recherche pour effectuer des recherches, des diffusions et de la communication en direct, les PME ouvrent une porte potentielle d’accès au réseau de l’entreprise. Un recours croissant au cloud, pour simplifier les opérations et permettre la mobilité, pose également un nombre de défis de sécurité causés par le BYOD (Bring your own device) et les nouvelles techniques d’ingénierie sociale qui dupent les internautes pour qu’ils cliquent sur des sites frauduleux. Mettre fin à ce phénomène devient une priorité.

Comment les revendeurs et les fournisseurs de services peuvent-ils aider leurs clients PME à améliorer la sécurité, alors que si peu d’entre eux dispensent des formations adéquates à leur personnel ? Comment les aider à implémenter des stratégies, gérer des appareils, et se préparer à toutes les éventualités ?

