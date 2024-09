Stordata recrute son nouveau Directeur commercial

Stordata annonce la nomination de Richard Cohendet au poste de directeur commercial. Il succède à Joël Thouvenin, qui avait occupé cette fonction pendant vingt ans, avant d’être promu directeur général en avril dernier.

Cette évolution de la gouvernance intervient aussi alors que l’intégrateur spécialisé dans les solutions de gestion de données est passé en début d’année sous le contrôle du fonds Elyan Partners. Forte de ce soutien, Stordata met en œuvre un plan stratégique avec l’ambition de doubler ou de tripler l’activité au cours des cinq prochaines années.

Richard Cohendet se voit donc confier la mission de piloter la nouvelle stratégie commerciale. Il devra identifier les nouvelles opportunités de croissance, faire évoluer l’offre de services et adapter l’organisation commerciale en fonction des nouvelles orientations définies. Il sera aussi en charge des relations avec les partenaires technologiques de Stordata.

Au cours d’une carrière de 20 ans dans le secteur numérique, Richard Cohendet a occupé plusieurs postes stratégiques dans des groupes tels que Distrilogie, Altimate Group, SGI et Quantum. Avant de rejoindre Stordata, il a travaillé 6 ans chez NetApp en tant que Client Executive et District Manager du secteur des services financiers (FSI).

« Notre groupe bénéficie d’une organisation et d’une solidité financière qui nous permettent d’accompagner efficacement nos clients dans la mise en œuvre de projets toujours plus ambitieux », déclare Richard Cohendet dans un communiqué. « Intégrer Stordata aujourd’hui et participer à son développement est particulièrement stimulant. »