Un assouplissement relatif et temporaire des tarifs douaniers étasuniens a permis à Lenovo de maintenir un solide rythme de croissance au premier trimestre de son exercice fiscal 2025-2026. Le groupe chinois a dépassé les attentes, profitant d’une accélération de la demande pour les serveurs d’IA et d’une accélération des commandes de PC, les entreprises cherchant à anticiper de possibles hausses futures.

Le chiffre d’affaires global de Lenovo pour les trois mois d’avril à juin a augmenté de 22 % en glissement annuel pour atteindre 18,8 milliards de dollars, contre 17,4 milliards de dollars attendus par les analystes. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a plus que doublé d’une année sur l’autre pour atteindre 505 millions de dollars, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 307,7 millions de dollars.

La division Intelligent Devices Group (IDG), qui rassemble les PC, tablettes et smartphones, enregistre une progression de 18,4% sur un an à 13,46 Md$. « Le segment PC affiche des résultats particulièrement remarquables avec le taux de croissance annuel le plus élevé des 15 derniers trimestres consécutifs, ainsi qu’une part de marché record de 24,6% », souligne Lenovo dans son communiqué.

Les deux autres divisions font encore mieux : une hausse de +20% à 2,3 Md$ pour Solutions and Services Groupe (SSG) et +36% pour Infrastructure Solutions Group (ISG) à 4,3 Md$, porté par la forte demande d’infrastructures d’IA et une croissance de 150% pour les serveurs d’IA. La part du chiffre d’affaires hors PC a logiquement augmenté de près d’un demi-point sur un an pour atteindre 47 %.

Toutefois, malgré sa croissance forte, la division ISG accuse une perte de 86 millions de dollars sur le trimestre. Lenovo l’explique par « des investissements stratégiques visant à améliorer nos capacités d’IA à long terme ». Un point qui suscite la vigilance des investisseurs, l’action Lenovo reculant de plus de 5% après la publication des résultats.