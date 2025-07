Aux Etats-Unis, le chatbot d’OpenAI se transforme en agent IA pour les abonnements payants Pro, Plus et Team. Cela signifie que le robot conversationnel pourra désormais prendre entièrement la main sur un ordinateur et gérer de façon autonome la mission qui lui aura été confiée, sans intervention humaine.

OpenAI annonce avoir fusionné les capacités d’Operator et de Deep Reasearch pour créer ChatGPT Agent. L’entreprise prévient que ce ‘super assistant’ a besoin d’accéder à un maximum de fichiers et ressources internes pour mener à bien sa mission. L’outil pourra notamment décider d’effectuer des modifications de sites web en autonomie ainsi que des achats. Pour le moment, OpenAI exige une supervision humaine de l’envoi d’emails et de transfert d’argent à partir de comptes bancaires.

En effet, cette autonomie de la machine comporte évidemment un risque bien plus élevé qu’une requête en ligne.

OpenAI reconnait volontiers que le nouvel agent n’est pas 100% fiable et prévient que « des attaques informatiques peuvent être facilitées par l’agent » mais assure avoir amélioré la sécurité de son dispositif avant le lancement pour mieux protéger les informations sensibles, « avec une attention particulière accordée à la protection de ChatGPT contre l’injection d’invites malveillantes qui représente un risque particulier pour les systèmes agentiques ». « Par exemple, une invite malveillante cachée dans une page web pourrait inciter l’agent à partager des données privées d’un connecteur avec l’attaquant, ou prendre une mesure préjudiciable sur un site auquel l’utilisateur s’est connecté », explique OpenAI.

Les abonnements Education et Entreprise incluront à leur tour un accès ChatGPT Agent dans le courant de l’été 2025. La disponibilité en Europe sera pour plus tard, sans date annoncée.