Le géant allemand des logiciels déclare une forte croissance de son chiffre d’affaires, qui s’établit à plus de neuf milliards d’euros au cours de son deuxième trimestre 2025. Et ce, en dépit de toutes les incertitudes géopolitiques actuelles et de l’allongement des cycles de vente.

« Si l’incertitude sur les marchés mondiaux demeure, SAP dispose d’un excellent pipeline pour le second semestre 2025 dans presque tous les marchés et régions », se réjouit Christian Klein, le PDG de SAP. « SAP est très bien préparé pour le second semestre 2025 et pour l’année à venir ». Et d’ajouter : « Certes, la conclusion de certains contrats de vente prend plus de temps, mais en fin de compte, c’est SAP qui remporte ces contrats. Nous devons simplement faire preuve de plus de diligence dans la gestion des plans de clôture et être encore plus proches de nos clients ».

SAP maintient ses prévisions annuelles de croissance de 26 à 28% pour ses revenus cloud qui devraient s’élever entre 21,6 et 21,9 milliards d’euros en 2025.

Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel de 2,6 milliards d’euros au deuxième trimestre, en hausse de 32% en données publiées et de 35% à taux de change constants.

Les analystes saluent « de très bons chiffres trimestriels à tous les niveaux ».