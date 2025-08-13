Au 31 juillet 2025, Microsoft a brièvement franchi la barre des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, devenant ainsi la deuxième société au monde à atteindre ce niveau, après Nvidia. Cette envolée a été déclenchée après l’annonce d’excellents résultats pour le quatrième trimestre fiscal, clos le 30 juin 2025.

Le chiffre d’affaires trimestriel a battu les attentes de Wall Street d’environ 3 % (selon Morgan Stanley), à 76,4 milliards de dollars, en hausse de 18 % en glissement annuel (17 % en monnaie constante). Le carnet de commande (backlog) est en hausse de 21 % sur un an. Les marges opérationnelles ont progressé de 2 %, malgré les investissements massifs de l’éditeur dans les centres de données dédiés à l’IA. Le bénéfice net est en progression de 24 % par rapport à l’an dernier à 27,2 milliards de dollars.

Le cloud Azure a été le moteur principal de cette performance, avec une croissance de 39 % en glissement annuel, dépassant largement les prévisions et enregistrant une accélération notable par rapport au trimestre précédent. Microsoft prévoit toutefois un léger ralentissement, avec une croissance estimée à 37 % au début de l’exercice fiscal 2026

La croissance d’Azure a été tirée par l’essor de la demande pour l’IA générative qui a poussé plus d’acteurs à migrer leurs données vers le cloud, stimulant ainsi l’inférence et le développement d’outils comme Microsoft Fabric, Snowflake ou Databricks, selon un rapport de Morgan Stanley cité par CRN. En parallèle, la famille Copilot enregistre désormais 100 millions d’utilisateurs actifs par mois.

Fabric, l’offre de gestion de données de Microsoft, progresse de 55 %, tandis que les applications Dynamics 365 accélèrent, pour atteindre 21 % de croissance sur le trimestre. La croissance du nombre de licences Microsoft 365 a ralenti, reculant passant de 7 % à 6 % d’un trimestre à l’autre mais le chiffre d’affaires de M365 a continué de progresser de 16 % sur un an.

Enfin, Microsoft revendique environ 1,5 million de clients en sécurité, signe d’une implantation réussie sur ce segment stratégique. Selon Bank of America, des investissements accrus dans les programmes partenaires autour de l’IA et de la sécurité pourraient constituer une réserve de croissance supplémentaire pour les trimestres à venir.