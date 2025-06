La jeune pousse française Datanexions annonce le lancement de « Streams », un ETL (Extract, Transform, Load ou extracto-chargeur) de nouvelle génération nativement conçu pour manipuler des bases NoSQL orientées objet et taillé pour répondre aux défis actuels des architectures centrées sur la donnée (data centric).

Cette offre, Guy Tsanga Kepeden, fondateur de Datanexions et ancien directeur du consulting de Business Objects France (photo), l’a ébauchée dès 2020, estimant alors que les outils d’intégration de données traditionnels peinaient à s’adapter aux enjeux du Big Data. Une vision confortée depuis par l’avènement de l’intelligence artificielle générative qui nécessite de traiter rapidement de très grandes volumétries de données.

Grâce à son fonctionnement circulaire – les objets métiers sont préparés et assemblés indépendamment les uns des autres – Streams affiche des performances jusqu’à dix fois supérieures aux ETL classiques, notamment dans les contextes de préparation de données pour des modèles d’IA, selon Guy Tsanga Kepeden. Son interface graphique no-code le rend en outre directement accessible aux métiers, raccourcissant le cycle de mise en œuvre.

À noter que l’éditeur a commencé à enrichir son offre avec des fonctions de gouvernance des données via le partenariat qu’il a développé avec le Lyonnais DataGalaxy, et qu’il a également signé un partenariat technologique avec l’éditeur de bases de données NoSQL Couchbase.

Si Datanexions envisage de maintenir environ 60% de son activité en direct pour rester au plus près des attentes des clients, l’indirect constitue d’ores et déjà un levier essentiel de son développement. L’éditeur a commencé à structurer son réseau autour de cabinets de conseil internationaux tels que Deloitte et PwC pour adresser les enjeux de transformation métier au sein des très grandes organisations, de l’ESN Apside (désormais filiale de CGI), qui a vocation à piloter des projets de transformation pluriannuels en mode agile dans des grands comptes ou des grandes ETI, et de Mind Cross et Effixio, deux prestataires plus modestes, mais aussi plus agiles, qui lui permettent de cibler des projets moins structurants, notamment dans les domaines RH ou bancaire.

En parallèle, Datanexions a commencé à contractualiser avec ses premiers clients. Chez Corsica Ferries, son ETL associé à Couchbase a permis la mise en place d’une application Click & Collect à bord des navires, permettant de fluidifier la restauration et d’optimiser les réapprovisionnements. Et c’est Streams qui devrait être embarqué dans le vaste programme de refonte de son pilotage data que Afriland First Bank, première banque camerounaise, démarre.

Autofinancée depuis sa création Datanexions s’apprête à lancer une levée de fonds d’un million d’euros auprès de business angels dans les six mois. Objectif : renforcer l’équipe commerciale, structurer l’avant-vente et le support. L’objectif pour cette société d’une dizaine de personnes (mais faisant travailler un écosystème d’une cinquantaine de personnes) : capitaliser sur l’avance technologique acquise en devenant rapidement un acteur de référence dans la gestion des flux NoSQL en France avant d’envisager une internationalisation.