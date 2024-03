Alors que les cybermenaces continuent d’évoluer et de gagner en sophistication, les entreprises sont confrontées à de graves risques de sécurité, à une gestion inefficace des postures de cybersécurité et à une pénurie de personnel qualifié. Elles cherchent donc à externaliser leur protection auprès de fournisseurs de services managés (MSP) disposant de la technologie, du personnel et de l’expertise nécessaires pour contourner ces obstacles.

Cependant, la gestion des défis de sécurité complexes et de la menace croissante à laquelle la plupart des entreprises sont confrontées aujourd’hui nécessite des personnes qualifiées et quantité d’investissements, ce qui complique la tâche des MSP chargés d’offrir des services de détection et de réponse managés (MDR) de manière efficace et économique. C’est pourquoi WatchGuard a créé WatchGuard MDR, un service managé qui aide les prestataires de services de sécurité à résoudre ces problèmes. En intégrant dans leur offre notre service de détection et de réponse complet, les MSP peuvent répondre aux besoins des clients à tout moment sans qu’ils n’aient besoin de créer et d’entretenir leur propre Security Operations Center (SOC).

WatchGuard MDR fournit en continu des services de cybersécurité à nos partenaires et à leurs clients, offrant une surveillance des endpoints et de l’activité de Microsoft 365, des services de threat hunting, de prévention, de détection et de confinement des attaques, ainsi que des recommandations détaillées à des fins de remédiation.

Pour en savoir télécharger notre documentation « WatchGuard MDR pour les MSP – Détection et réponse à tout moment sans complications » !