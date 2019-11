Depuis un an, les attaques de phishing connaissent un essor fulgurant, avec des pirates affinant toujours plus leurs tactiques et partageant leurs mé- thodes éprouvées. Ils ont en particulier profité des offres de malwares en tant que service (MaaS) proposées sur le Dark Web dans le but d’augmenter l’efficacité et le volume de leurs attaques. En fait, 91% des cyber-attaques et des fuites de données qui en résultent ont pour point de départ des emails de spear-phishing (ou hameçonnage).

Dans ce livre blanc, nous examinerons l’évolution des attaques de phishing sur les dernières années, comment elles fonctionnent et à quoi elles res- semblent. Et comme les cybercriminels continuent de viser les employés avec leur technologie, nous démontrerons toute l’importance de mettre en place un système de protection multi-couches contre ce type d’attaques, avec des technologies de sécurité avancées et des utilisateurs bien informés.