Jean-Philippe Poirault est nommé CEO du groupe Stelogy, l’opérateur BtoB né de la fusion entre Nomotech et Voip Telecom.

Quant au fondateur de la société, Jean-Philippe Melet, il devient président du comité stratégique et sera notamment en charge du développement par croissance externe, d’après un communiqué.

Diplômé de Supelec, Jean-Philippe Poirault s’est forgé plus de 30 ans d’expérience dans l’IT et les télécoms. Ancien dirigeant chez Alcatel-Lucent et Ericsson, ancien directeur de la branche télécom d’AWS, il a également été directeur général de la division Big data & Cybersecurity d’Atos jusqu’en octobre 2023.

Le groupe Stelogy revendique à présent un réseau de 470 partenaires revendeurs, 10 agences hexagonales et près de 600 collaborateur·rice·s. En 2024, son chiffre d’affaires consolidé s’établissait à plus de 120 millions d’euros.