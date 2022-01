Distributeur HPE, Arrow met à disposition le Solution Center pour former et accompagner ses partenaires afin de les aider à mieux répondre aux attentes de leurs clients. Multimarque et innovant, il permet d’expérimenter des solutions sur place ou à distance.

Compute, stockage, réseau, hyperconvergence etc. Les nouvelles technologies se multiplient à tous les niveaux, les innovations matérielles et logicielles sont incessantes. Il en va de même des services et logiciels : ML, IA, data Science, Blockchain, réalité mixte, applications 5G… Pour accompagner les entreprises, répondre à leurs attentes, mais aussi être force de proposition, les intégrateurs ont besoin de connaitre, maitriser, tester et même réaliser des POCs afin de comprendre au mieux les enjeux actuels.

« Notre rôle est d’accompagner nos partenaires intégrateurs, explique Fabien Haeberlin, Technical Solutions Manager chez Arrow. Nous ne faisons que du sur-mesure ou CTO (Configuration To Order). Autrement dit, nous travaillons uniquement en mode projet en aidant nos partenaires à concevoir les solutions de leurs clients. Notre Solution Center est non seulement là pour les aider à se former aux nouvelles technologies, mais également pour leur permettre d’expérimenter des approches ou encore faciliter la réalisation des POCs avec leurs clients. »

Situé à Courbevoie, le Solution Center d’Arrow se démarque par son approche « multimarques », à l’image des environnements hétérogènes et complexes des entreprises. « Près de 70 autres marques logicielles et matérielles sont au catalogue. Nous disposons ainsi de toutes les briques possibles d’une infrastructure moderne. Ce qui permet de démontrer des solutions de bout en bout en imbriquant les offres de différentes marques pour s’assurer de leur compatibilité et de leur complémentarité.», ajoute Fabien Haeberlin.

Le Solution Center Arrow bénéficie des dernières innovations et est également conçu pour s’adapter aux besoins spécifiques d’un projet. « Nous le faisons évoluer régulièrement pour intégrer les dernières technologies tout en garantissant une approche ouverte et dynamique : si un partenaire a besoin d’un environnement spécifique, nous savons nous adapter », précise Fabien Haeberlin.

Autre caractéristique particulièrement fondamentale, notamment en période de pandémie, le centre est ouvert à tous les partenaires, quelle que soit leur situation géographique. Le Solution Center Arrow est en effet accessible sur place, mais également à distance. Il peut même s’expérimenter en mode « à emporter » avec du prêt gratuit de matériels pour permettre aux intégrateurs de réaliser des POC sur site avec leurs clients.

Centre d’expérimentations autant que vitrine technologique, le Solution Center Arrow se veut avant tout pratique, accessible et opérationnel. Il est d’ailleurs aussi utilisé en interne comme terrain de jeu pour faciliter la montée en compétence des ingénieurs d’Arrow sur les dernières technologies. « Il constitue un excellent support pour rester à la pointe du progrès et faire ensuite profiter nos partenaires de ce qui se fait de mieux en matière d’IT par transfert de compétences. Dit autrement, le Solution Center d’Arrow fait partie intégrante de notre programme visant à accompagner nos partenaires dans le développement de leurs activités en leur permettant d’être innovants, pertinents et toujours à la pointe de ce qui se fait de mieux dans le domaine de l’IT », conclut Fabien Haeberlin.

Pour plus d’informations : presales-hpe.ecs.fr@arrow.com

Découvrez en vidéo notre Solution Center :