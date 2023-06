Un déménagement est une étape importante dans la vie. Si vous l’avez déjà vécu, vous vous êtes probablement posé les questions suivantes. Vais-je me plaire dans mon nouveau logement ? Que se passera-t-il si les choses ne se passent pas comme anticipé ? Et, peut-être le plus important… ai-je vraiment besoin d’emporter ces six spatules ? On n’imagine pas la quantité d’objets accumulés dans sa maison. C’est au moment de faire les cartons qu’on réalise qu’on possède beaucoup trop de choses, peut-être même plusieurs exemplaires du même objet. Il n’y a pas de meilleur moment pour faire le tri que lors d’un déménagement.

Si vous avez déjà vécu l’expérience d’un déménagement, vous avez peut-être éprouvé un sentiment de nostalgie en essayant de vous séparer des choses dont vous n’aviez plus besoin. Se débarrasser de certaines affaires est une bonne idée en théorie, mais les liens émotionnels que vous entretenez avec vos objets personnels peuvent vous faire penser le contraire. La centralisation des ressources informatiques fonctionne à peu près de la même manière. C’est un moyen d’éliminer les redondances dans votre offre technologique afin d’être plus efficient et d’améliorer son utilisation tout en vous faisant économiser de l’argent, à vous, MSP. Mais c’est aussi une source d’inquiétude, surtout en considérant la dépendance que vous avez à l’égard de votre offre existante pour soutenir votre base de clients actuelle (et croissante). Il y a de nombreuses raisons pour les MSPs de consolider leurs ressources informatiques (telles que les économies de coûts, une expérience d’administration simplifiée, et l’établissement d’une plus grande confiance client) qui l’emportent sur les raisons de ne pas le faire. Dans ce guide, nous détaillons certains de ces avantages et proposons un processus de centralisation en cinq étapes à suivre pour les MSPs.

