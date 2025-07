Sopra Steria, la deuxième ESN en France derrière Capgemini, a publié les résultats de son premier semestre 2025. Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 2,84 milliards d’euros sur la période, en décroissance de 3,6 % par rapport au 1er semestre 2024 et de 3,8% en organique. Il s’est contracté de 4,9% au premier trimestre et de 2,7% au second.

Cyril Malargé, Directeur général de Sopra Steria Group (photo) observe que « le marché ne montre pas encore de signe d’inflexion positive significative ». Mais précise-t-il « la situation d’attentisme observée en début d’année dans le secteur public, notamment en France, est en cours de normalisation ».

Dans ce contexte, le taux de marge opérationnelle d’activité est resté sous pression à 9,2% contre 9,7% un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe a lui progressé de 15,3% à 142 millions d’euros.

Sopra Steria s’attend à une poursuite de l’amélioration de l’activité au second semestre. « Notre objectif est de retrouver une légère croissance organique du chiffre d’affaires au dernier trimestre de cette année », indique Cyril Malargé.

Le groupe confirme ses objectifs annuels 2025 d’une croissance organique du chiffre d’affaires entre -2,5 et +0,5%, d’un taux de marge opérationnelle d’activité entre 9,3 et 9,8%, et d’un flux net de trésorerie disponible entre 5 et 7% du CA.

Il y a quelques semaines, Numeum s’était inquiété d’un ralentissement brutal de la croissance du marché du numérique en France, prévoyant un recul de 2,1% de l’activité des entreprises de services numériques sur le premier semestre.