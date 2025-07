Le spécialiste des solutions pour la résilience des données Veeam annonce la nomination de Philippe Rousset en tant que Country Manager pour la France et l’Afrique francophone. Il succède à Thierry Lottin en poste depuis 5 ans.

À son nouveau poste, Philippe Rousset est chargé de renforcer la présence et d’accélérer la croissance de l’éditeur en consolidant l’écosystème de partenaires et en accompagnant les entreprises dans le déploiement des solutions. Il dispose de plus de 35 ans d’expérience dans les domaines de l’informatique, de la cybersécurité et des solutions d’entreprise.

« Tout au long de ma carrière, j’ai eu le privilège de diriger des équipes et de conduire la transformation d’organisations de premier plan telles qu’Oracle, Microsoft, BMC, Dell, Apple et IBM avant de fonder Lemon Partners », déclare-t-il sur Linkedin. « Ces expériences ont renforcé ma conviction que, aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel d’accompagner nos clients et partenaires dans leurs défis de souveraineté, de sécurité et de modernisation. »

« Nous nous félicitons d’accueillir Philippe au sein de l’équipe Veeam », commente pour sa part Patrick Rohrbasser, Regional Vice-President de Veeam pour la région EMEA Sud. « Sa connaissance approfondie de notre industrie, son leadership éprouvé et sa passion pour la technologie sont deux atouts déterminants pour accélérer notre croissance et aider les entreprises françaises et d’Afrique francophone à atteindre le plus haut niveau de portabilité et de résilience des données. »

Philippe Rousset est titulaire d’un MBA de l’INSEAD Business School et d’un master de l’ISC Paris.