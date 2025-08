OCI poursuit sa stratégie de croissance externe. Après avoir pris le contrôle d’Abicom fin 2024, implanté à Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, le groupe strasbourgeois de services numériques continue de se renforcer dans la région Sud-Est en jetant son dévolu sur X9000, intégrateur d’infrastructures IT basé à Lyon.

Fondée il y a 25 ans et codirigée par Grégoire Malabard et Laurent Forat (cf. photo), X9000 est spécialisée dans la mise en œuvre d’infrastructures hautement disponibles, au service de clients réputés tels que les Aéroports de Lyon, la société Maincare Solutions (Groupe La Poste), Unicef ou encore Schneider Electric.

L’entreprise, qui compte 18 collaborateurs et a réalisé 12,2 M€ de chiffre d’affaires en 2024, apportera à OCI un portefeuille de plus de 150 clients ETI et son expertise sur des technologies telles que HPE, VMware-Broadcom, Veeam ou Aruba.

Le rapprochement stratégique avec Groupe OCI, permet à X9000 de s’adosser à un groupe qui compte désormais 35 implantations, 1 350 collaborateurs et accompagne plus de 15 000 clients, de la PME aux grands comptes publics et privés.

L’ESN indique que X9000 jouera un rôle stratégique dans le développement régional aux côtés d’Olivier Gay, Directeur Général d’OCI Sud Est. De leur côté, Grégoire Malabard et Laurent Forat vont s’impliquer pleinement dans la nouvelle structure, tant sur le plan opérationnel que stratégique.