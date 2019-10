Comme d’autres secteurs IT, la sécurité a elle aussi tendance à être externalisée. Selon Kasperksy, en Europe, 40% des entreprises souhaitent externaliser leur service IT. « Dans ces 40%, ce 84% des sociétés qui veulent externaliser leur sécurité », précise Catherine Oudot, responsable channel France chez Kaspersky.

Pour répondre à la demande de partenaires souhaitant devenir Managed Service Provider (MSP), Kaspersky a conçu une offre un peu plus automatisée et plus simple à gérer.

« Nous avons répondu à la demande de nos partenaires avec une offre facile à mettre en œuvre et administrable à travers une console de gestion », précise la responsable du channel

« Nos partenaires peuvent proposer à leurs clients des solutions complètes, qui comprennent notamment des offres de protection du poste de travail avec une brique de sécurisation de la virtualisation », poursuit-elle. « Nous leur permettons de se diversifier et de gagner des parts de marché »

