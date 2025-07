Synology connaît une forte accélération de sa croissance en France, avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2024, en hausse de 12 %, et une dynamique encore plus marquée au premier semestre 2025, à +23 %. Cette progression s’explique d’abord par l’évolution des attentes du marché en matière de souveraineté numérique mais elle s’appuie également sur la diversification de son offre et sur une stratégie volontariste de recrutement de nouveaux partenaires.

Une offre qui dépasse largement le NAS traditionnel

Historiquement identifié comme un fabricant de NAS pour les TPE-PME, Synology s’est imposé ces dernières années sur le marché des grands comptes et dans les secteurs manipulant de gros volumes de données (média, imagerie médicale, etc.) en adressant leurs besoins de performance et de densité. En témoigne le succès de son modèle HD6500, capable de stocker jusqu’à 1 Po de données (extensible à 5 Po). « Aujourd’hui, 80 % des entreprises du CAC 40 utilisent nos solutions », souligne Ivan Lebowski, responsable commercial France et Afrique du Nord (photo).

Outre le stockage, Synology a diversifié son offre avec une gamme d’appliances de sauvegarde (DP) sortie début 2025. Une offre tout-en-un, simple à déployer et à administrer, sans frais de licence récurrents, intégrant des fonctions avancées comme la sauvegarde immuable, à un prix compétitif (à partir de 2.000 € pour le DP320 avec 2 disques de 8 To en RAID 1 pour 5 To utiles à protéger). Le fournisseur taiwanais continue en parallèle d’enrichir son offre de vidéoprotection dans une logique d’écosystème. Après ses serveurs NVR dédiés et, depuis 2022, ses propres caméras, il développe ses propres switches PoE ainsi que sa propre technologie de contrôle d’accès (lancement probable en 2026).

Une proposition de valeur claire : simplicité, performance et souveraineté

Une stratégie qui lui a permis de s’imposer comme un acteur global de la gestion et de la sécurité des données et qui rencontre d’autant plus d’écho en France que Synology reste tourné vers des solutions installées sur site. Un positionnement qui séduit les entreprises en quête de maîtrise de leurs données, dans un contexte géopolitique qui renforce les préoccupations de souveraineté.

Pour soutenir sa croissance, Synology s’est attelé renforcer son maillage territorial en initiant le déploiement d’équipes commerciales en région. Après un premier recrutement dans le Sud-Est, il est en cours de recrutement d’une ressource commerciale pour couvrir le Sud-Ouest. Objectif : fournir un accompagnement local à ses revendeurs existants, mais également séduire de nouveaux partenaires de proximité.

Cette stratégie s’accompagne d’un renforcement de sa capacité de distribution. Le fournisseur vient ainsi de signer un accord avec le grossiste Also et le VAD MCA Technologies. Deux nouveaux distributeurs qui s’ajoutent à un dispositif déjà constitué d’Ingram Micro, de TD Synnex, de SQP et de Pact Group.