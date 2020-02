Catherine Oudot, Directrice Channel chez Kaspersky, nous présente le programme MSP de Kaspersky et les avantages dont les partenaires peuvent bénéficier, pour optimiser leurs marges et augmenter leurs revenus.

CATHERINE OUDOT, Directrice Channel, KASPERSKY`

Pour en savoir plus et devenir partenaire MSP Kaspersky rendez-vous la sur la page Programme MSP : Optimisez vos marges et augmentez vos revenus !