Le choix du fournisseur de solutions de sécurité est une décision capitale pour vos clients. Néanmoins au vu de la multitude de fournisseurs sur le marché, il arrive fréquemment que les entreprises se retrouvent avec plus d’une dizaine de solutions différentes dans leur environnement IT. Mais s’agit-il vraiment du moyen le plus efficace pour protéger les données critiques ?

Aujourd’hui, l’intégration des réseaux, données et endpoints est essentielle. Tout ce qui est connecté doit être protégé, mais la prolifération rapide des technologies connectées complique considérablement la tâche des entreprises. Ainsi, pour protéger au mieux l’IT de vos clients, vous avez besoin d’un fournisseur possédant à la fois l’expertise, l’expérience et l’envergure nécessaires.

Cisco : la sécurité évolutive d’une référence du secteur

Reconnu à travers le monde, Cisco est souvent en tête des préférences dans le choix d’un fournisseur de sécurité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui, Cisco protège 840 000 réseaux, 67 millions de boîtes mails et 87 millions de endpoints. Il est une véritable référence dans le domaine, avec 80 % du trafic Internet reposant sur son infrastructure. Qui est alors mieux placé pour protéger le réseau que celui qui le gère et le connaît sous toutes ses coutures ?

La sécurité, la confidentialité et la confiance sont les principaux piliers sur lesquels s’appuie Cisco pour protéger le monde connecté. Il offre une tranquillité d’esprit aux entreprises en assurant une sécurité de bout en bout avec une visibilité des risques sur l’ensemble du réseau IT. En étant particulièrement attentif à la résilience en matière de sécurité, Cisco aide les entreprises à résister aux menaces et à s’adapter aux changements, tout en protégeant l’intégrité de tous les aspects de leur activité. Cisco contribue également au développement des compétences et des performances des équipes en s’axant notamment sur l’atténuation des menaces internes.

Sa large gamme de produits éprouvés et de solutions basées sur le cloud permet donc aux entreprises de relever les défis de sécurité actuels, en les dotant des outils nécessaires pour assurer la connectivité en toute confiance.

Une sécurité de pointe, pour tous

Toutes les entreprises du classement Fortune 100 font confiance à la sécurité Cisco, et elles sont loin d’être les seules à en bénéficier. En effet, Cisco peut répondre aux besoins d’entreprises de toutes tailles.

Comstor, le seul distributeur au monde exclusivement dédié à Cisco, aide les partenaires à fournir les solutions Cisco aux entreprises de toutes sortes. L’équipe cybersécurité de Comstor propose des formations et un support spécialisés dans les domaines tels que le Zero Trust, l’architecture SASE et la solution Meraki MX. Mais également des démonstrations, des offres et des outils de génération de demande pour favoriser la réussite et la rentabilité de nos partenaires. Disposant de davantage d’experts certifiés Cisco que n’importe quel autre distributeur, Comstor est le partenaire idéal pour conquérir votre part du marché mondial de la sécurité.

Travaillez avec nous pour élaborer vos plans de support sur-mesure.