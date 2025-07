Produits et solutions

Nutanix et Pure Storage annoncent une alliance stratégique visant à proposer une solution intégrée combinant la plateforme Cloud de l’un (Nutanix Cloud Platform) et les baies FlashArray de l’autre. Cette solution s’inscrit dans la stratégie de Nutanix de s’imposer comme le nouveau standard en matière de gestion d’infrastructures multicloud hybrides.

Avec ce partenariat, Nutanix cherche à lever les freins à l’adoption de sa pile technologique en permettant aux clients de bénéficier des avantages de sa plateforme (agilité, …) sans remettre en question leurs investissements existants dans des architectures en mode « 3 tiers ».

L’intégration de Nutanix avec Pure Storage via NVMe/TCP offrira des performances élevées pour les applications critiques, notamment les projets d’intelligence artificielle. L’offre sera embarquée dans l’infrastructure convergée FlashStack, conçue avec Cisco, pour proposer une solution « prête à l’emploi », intégrant calcul, réseau et stockage. Cette configuration « clé en main » permettra aux partenaires de proposer rapidement des déploiements standards, avec un support technique unifié. Disponible en accès anticipé dès l’été 2025, puis en disponibilité générale fin 2025, la solution s’appuiera sur l’écosystème de distribution commun à Nutanix et Pure Storage

Ce partenariat avec Pure Storage s’inscrit dans la continuité de celui noué avec Dell PowerFlex fin 2024. Dans les deux cas, Nutanix découple le stockage de son offre logicielle pour étendre sa couverture de marché alors que de nombreuses entreprises cherchent à se détourner de VMware.

« Avec une forte augmentation de notre chiffre d’affaires et plus de 700 nouveaux clients signés en un trimestre, nous sommes aujourd’hui perçus comme la solution permettant de remplacer efficacement la pile VMware », souligne Guillaume André, directeur général de Nutanix France.