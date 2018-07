Atos va faire l’acquisition de Syntel, un groupe de conseil américain, pour 3,4 milliards de dollars en numéraire ou 41,0 dollars par action, ce qui représente une prime d’environ 14% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur les 30 derniers jours de bourse. La transaction est structurée sous la forme d’une fusion de droit américain (« One-step Cette offre représente Cash Merger ») entre Syntel et Atos qui nécessite plus de 50% des actions en circulation pour être réalisée. Le conseil d’administration de Syntel a apporté son soutien unanime à l’opération. Par ailleurs, des actionnaires de la société comprenant les fondateurs et représentant un total de 51% des actions en circulation se sont engagés à céder leurs actions. L’opération a également été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration d’Atos.

Syntel propose des solutions dans les domaines du cloud, des réseaux sociaux, du mobile, de l’analyse de données, de l’internet des objets, et de l’automatisation. Ces solutions dont la société détient la propriété intellectuelle, représentent environ 40% de son chiffre d’affaires.

Cette opération doit permettre à Atos de proposer une offre complète de services aux clients nord-américains. Elle vient également renforcer les marchés banque, finance, et assurance du groupe français.

La combinaison des deux groupes est censée générer environ 120 millions de dollars de synergies de coûts par an à l’horizon fin 2021 résultant notamment d’économies sur les achats, l’immobilier et les fonctions support. Atos annonce également 250 millions de dollars d’économie d’ici fin 2021 grâce aux synergies commerciales entre les deux sociétés, de part et d’autre de l’Atlantique.

La finalisation de l’opération est prévue avant la fin de l’année. A cette date, le directeur général de Syntel, Rakesh Khanna, rejoindra le comité exécutif d’Atos et les 23.000 salariés de Syntel, dont 18.000 basés en Inde, rejoindront les effectifs du groupe Atos. L’ensemble de l’équipe dirigeante de Syntel rejoindra également Atos.

« Je suis extrêmement fier d’annoncer le projet d’acquisition de Syntel, un leader du digital créé il y a 38 ans. Cette opération constitue une étape majeure du développement du groupe en adéquation totale avec nos priorités stratégiques », commente dans un communiqué le PDG d’Atos, Thierry Breton. « C’est également une étape-clé dans la transformation de notre Division Business & Platform Solutions qui grâce à une offre enrichie de services digitaux, renforce considérablement son profil de croissance, sa rentabilité, sa plateforme en Inde et ses synergies de coûts et de revenus. Par ailleurs, la très forte complémentarité entre Atos et Syntel en termes d’offre de services, de clients et de géographies nous permettra d’accroitre considérablement notre présence en Amérique du Nord et d’accélérer la transformation digitale des clients d’Atos dans le monde. »

En 2017, Syntel a généré un chiffre d’affaires de 924 millions de dollars, dont 89% en Amérique du Nord, et réalisé une marge opérationnelle de 25%.

Résultats semestriels en hausse

Atos a par ailleurs présenté les résultats du premier semestre. Le chiffre d’affaires atteint 6,005 milliards d’euros, en croissance de 3,4% à taux de change constants et de 1,7% à périmètre et taux de change constants. Les chiffres d’affaires des activités Business & Platforms solutions (+4,0%), Big Data & Cybersecurity (+13,1%) et Worldline (+5,9%) sont en hausse. En revanche, le revenu provenant de l’activité Infrastructure et data management recule de 1,7% mais génère plus de 50% des revenus. Sur un plan géographique, l’Allemagne (+2,2%), la France (+3,1%), et le Royaume-Uni & Irlande (+0,9%) ont une dynamique positive, ce qui n’est pas le cas des Etats-Unis (-3,4%) et du Benelux & pays nordiques (-0,9%).

Le résultat d’exploitation pour le premier semestre 2018 est de 342 millions d’euros, en hausse de 4,4% par rapport au premier semestre 2017. Le résultat net de la période atteint 262 millions d’euros (4,4% du chiffre d’affaires), en hausse comparé aux 239 millions d’euros engrangés un an plus tôt (4,0% du chiffre d’affaires). Les intérêts minoritaires ont représenté -35 millions d’euros, essentiellement liés aux intérêts des actionnaires minoritaires de Worldline. Ainsi, le résultat net part du groupe s’établit à 228 millions d’euros, soit 2,16 euros par action, en hausse de 7,7% par rapport au premier semestre 2017.