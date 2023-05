En tant que fournisseur de services gérés (MSP), vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients pour tout ce qui touche à l’informatique. Qu’il s’agisse de petites, moyennes ou grandes entreprises, elles comptent sur vous pour leur fournir les ressources et la sécurité nécessaires que requière leur activité. La notion de Zéro Trust est un concept de sécurité qui vous permet d’offrir à vos clients le summum de la sécurité et de la sûreté, tout en augmentant votre part de marché et votre valeur perçue. Dans ce livre blanc, vous en apprendrez plus sur ce concept, nous mettons à votre disposition une feuille de route pour échanger, vendre et mettre en place le Zéro Trust chez vos clients.

