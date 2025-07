Le fournisseur d’infrastructures critiques Vertiv a conclu un accord pour racheter le spécialiste de la conception de racks Great Lakes Data Racks & Cabinets. Le prix d’achat de 200 millions de dollars représente environ 11,5 fois l’Ebitda attendu pour 2026.

Fondé en 1985 et basé en Pennsylvanie, Great Lakes est un fabricant d’armoires racks et autres équipements personnalisables pour les data centers. Avec cette opération le géant Vertiv, présent dans 100 pays et pesant 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, élargit son offre d’infrastructures intégrées à haute densité pour les marchés de l’informatique d’entreprise, de périphérie, de colocation et d’IA hyperscale.

« Avec l’acquisition de Great Lakes, Vertiv renforce sa position en tant que fournisseur de solutions technologiques de premier plan dans le marché des salles blanches critiques », déclare le PDG de Vertiv Gio Albertazzi. « Nos capacités combinées nous permettent de fournir des solutions d’infrastructure complètes et conçues sur mesure, allant au-delà de la simple intégration, pour répondre aux défis complexes des technologies d’IA de nouvelle génération. »

Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, l’acquisition devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2025.