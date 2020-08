Migrer vers le Cloud a un coût : l’augmentation de la surface d’attaque des entreprises. Désormais, il ne se passent plus seule 1 semaine sans que les médias ne se fasse l’écho d’une nouvelle attaque sur service cloud.

Pour comprendre la réalité derrière ces gros titres, Sophos a commandé une enquête indépendante auprès de 3 251 responsables informatiques utilisant le Cloud public, répartis dans 26 pays. Ces résultats apportent un éclairage nouveau sur les préoccupations des équipes de sécurité qui hébergent des données et des ressources dans le Cloud public et sur la manière dont les attaquants innovent pour trouver de nouvelles façons de pénétrer dans les environnements. Cette étude offre également des conseils pour vous aider à trouver la visibilité dont vous avez besoin et peut-être les failles de sécurité dont vous ignoriez l’existence.

Découvrez sans plus attendre les résultats de cette étude sur L’état de la sécurité du cloud 2020