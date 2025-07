Le distributeur informatique Suisse a publié un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 35% par rapport aux 5,98 milliards d’euros enregistré sur la même période un an plus tôt.

La majeure partie de cette hausse vient de la fusion avec le distributeur britannique Westcoast annoncée en juillet 2024. Ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et en France ont contribué à hauteur de 1,3 milliard d’euros. La croissance purement organique d’ALSO s’établit à 8% ce qui est déjà une belle performance dans le contexte actuel et par rapport à la croissance de 2% au premier semestre 2024.

Par segment, les revenus des fournitures ont augmenté de 50 % par rapport à l’année précédente, les solutions ont augmenté de 16 % et les services ont grimpé de 26 %.

Le chiffre d’affaires du cloud, hors ajustements de valeur d’acquisition, a progressé de 28 % pour atteindre 845 millions d’euros. Le nombre d’utilisateurs uniques a progressé de 34 % pour atteindre 5,5 millions, tandis que la monétisation a progressé de 8 % pour atteindre 262 millions d’euros.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s’améliore aussi de 32 millions d’euros en glissement annuel pour s’établir à 126 millions d’euros. Also confirme ses cibles d’un EBITDA entre 285 et 325 millions d’euros pour 2025 et entre 425 et 525 millions d’euros à moyen terme.

Dans un précédent communiqué, le distributeur avait annoncé que les comptes d’ALSO et Westcoast seraient consolidés à partir du 1er mars 2025 et que les revenus de l’entité combinée en année pleine devraient dépasser les 15 milliards d’euros, le positionnant comme principal fournisseur indirect de cloud dans la région EMEA