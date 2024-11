Après 31 ans chez Eurabis dont 25 ans à sa tête, Emmanuel Tessier annonce qu’il cessera ses fonctions de président du groupement de revendeurs le 31 décembre. « Je tiens à vous informer que je vais prendre de très grandes vacances… », nous a-t-il confié. Son successeur désigné est Henri Clément qui, après avoir cédé sa société HCI 66 à Info Telecom en 2022, est devenu son conseiller, puis directeur général d’Eurabis en juin dernier.

Il poursuivra l’œuvre d’Emmanuel Tessier avec la complicité de Thomas Azoulay, responsable du développement commercial et marketing, en charge de l’animation du réseau depuis 5 ans.

Premier groupement de revendeurs à voir le jour dans le secteur IT – il a été créé en 1988 – Eurabis est aussi le premier groupement en nombre d’adhérents, avec près de 150 membres répartis sur tout le territoire national, représentant plus de 1.600 collaborateurs et plus de 240 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé.