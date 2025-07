Le spécialiste français de gestion des identités et des accès (IAM) et de la gouvernance des comptes à privilèges (PAM) démarre plutôt solidement son exercice 2025. Son chiffre d’affaires au premier semestre a progressé 18,9% d’une année sur l’autre pour s’établir à 18 M€. À titre de comparaison, sa croissance s’établissait à 8,7% l’an dernier sur la même période.

L’éditeur confirme aussi le succès de son modèle de souscription, avec un revenu mensuel récurrent (MRR) qui s’élève à 2,3 M€ fin juin, en croissance de +25,2% sur un an. Le revenu annuel récurrent (ARR) s’élève ainsi à 27,7 M€ à la fin du semestre et les revenus récurrents représentent près de 75% des revenus globaux de Wallix, contre 72% fin juin 2024.

Sur les 6 premiers mois de l’année, Wallix a signé 155 nouveaux contrats portant son portefeuille global à 3 684 contrats actifs. La moitié des commandes vient des secteurs essentiels, avec d’importants contrats dans le domaine de la santé notamment. Les solutions dédiées à la cybersécurité industrielle (offre OT.security) constituent un autre levier de progression avec près de 20% des commandes.

Pour le PDG de Wallix Jean-Noël de Galzain, « cette performance témoigne à la fois de la croissance structurelle du marché de la cybersécurité, de la qualité de notre offre sur la protection des environnements industriels, et de la pertinence du modèle de Wallix qui gagne des parts de marché avec son positionnement d’acteur européen indépendant et souverain. »

Avec le niveau d’activité enregistrée, l’éditeur anticipe une nette amélioration de son résultat d’exploitation sur le semestre et à la poursuite de la dynamique commerciale sur le second. La visibilité apportée par la récurrence des revenus le met en position de confirmer ses objectifs pour 2025, avec une accélération de l’ARR et un résultat d’exploitation positif.