Hexanet vient de nommer Ronan Dacquay au poste de directeur du marketing et des partenariats. Ronan Dacquay était jusqu’à présent directeur marketing et communication d’Antemeta, entreprise au sein de laquelle il a passé les quinze dernières années. Il succède à Guillaume Dubois qui, à la suite du rachat de son entreprise Soluceo par Hexanet en 2021, s’était vu confier cette direction du marketing et des partenariats. Mais il a depuis quitté l’entreprise.

Ronan Dacquay a pour mission de développer la notoriété d’Hexanet, de resserrer les liens avec les partenaires et de développer les lignes de produits et de services, notamment dans la cybersécurité et le Cloud. Il rentre au Comité exécutif du groupe.