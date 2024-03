Depuis le 1er janvier dernier, l’entreprise de services numériques nantaise a troqué son ancien logiciel de gestion intégré d’origine Cegid pour Artis, un vertical dédié aux entreprises évoluant dans le secteur IT. L’outil, qui se synchronise avec les plateformes de provisionnement de licences des grossistes, gère notamment la passation des commandes, les stocks, les contrats récurrents.

Process raccourcis, gains de temps, informations plus rapidement accessibles… Même si la transition n’est pas encore achevée, l’entreprise constate déjà les bénéfices de ce nouveau logiciel sur l’ensemble des métiers de l’entreprise, à commencer par les populations techniques. « L’objectif est de gagner en productivité, d’apporter une meilleure qualité de services, de générer des ventes additionnelles et, in fine, d’améliorer la rentabilité », expose Fabien Lévèque, directeur marketing & RSE de l’entreprise.

Ce changement de logiciel de gestion intégré s’inscrit dans un chantier entamé il y a deux ans visant à automatiser l’ensemble de sa chaîne de valeur. Ce chantier devrait se prolonger encore cette année.

En parallèle, Dynamips vient d’entamer un nouveau chantier majeur consistant à développer son expertise et son offre sur l’intelligence artificielle. Le comité directeur s’apprête ainsi à suivre un programme d’acculturation à l’IA et des événements clients sont d’ores et déjà programmés autour de Microsoft Copilot au mois de juin pour leur présenter quelques cas d’usages concrets.

Cette année, l’entreprise s’est fixée pour objectif d’élargir encore son périmètre d’action en ouvrant une sixième agence. Dynamips est actuellement présent à Nantes, La Roche-sur-Yon, Rennes, Mayenne et Angers. Elle envisage également de reprendre sa dynamique de croissance externe, mise en pause après le rachat de SDP Informatique en 2020.

Après avoir réalisé 22,9 M€ en 2023, soit une croissance de 10,6%, Dynamips espère accélérer encore cette année pour atteindre 26,5 M€. Une croissance qui devrait continuer à être alimenter par la bonne tenue de ses activités Microsoft 365 et Azure, la cybersécurité et les services managés. Seule activité qui n’a pas progressé en 2023 : la distribution.