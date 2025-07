Orange Business vient d’obtenir le visa de sécurité de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour la qualification SecNumCloud v3.2 de sa plateforme Cloud Avenue SecNum. Elle rentre dans le cercle fermé des prestataires à obtenir cette qualification élitiste pour garantir la sécurité des systèmes d’information des opérateurs cloud. Sur les services IaaS, elle rejoint notamment Cegedim, Cloud Temple, OVH, Outscale et Wordline.

Cloud Avenue SecNum est une plateforme IaaS (Infrastructure as a Service) offrant des environnements cloud mutualisés et dédiés. L’offre est hébergée sur le site sécurisé de Mangin à Grenoble et gérée par des équipes dédiées françaises. Le site est composé de 2 datacenters (Mangin 1 et Mangin 2), conçus pour être écoresponsables, avec une empreinte carbone très faible (CUE proche de 0) et une efficacité énergétique élevée (PUE de 1,29 en 2024).

La plateforme repose sur une architecture modulaire permettant une adaptation aux besoins spécifiques des clients. Elle intègre des fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement, la gestion des clés, l’isolation du réseau et le contrôle d’accès.

Le département du Gers a été le client pilote, ce qui lui a permis de bénéficier en primeur de cette solution. « La plateforme nous offre la sécurité et la conformité nécessaires pour respecter les réglementations telles que la « Doctrine Cloud » de l’État français, tout en nous permettant de gagner en autonomie dans nos tests et développements », témoigne son DSSI Frédéric Beon dans le communiqué du groupe.

L’offre s’inscrit dans la gamme plus large Cloud Avenue, conçue et gérée par Orange Business, offrant une modularité technologique complète. Cette dernière répond aux exigences des secteurs sensibles tels que l’industrie, la banque, la santé, la défense ou les services publics, avec des infrastructures localisées en Europe (France, Norvège, Suède, Allemagne) pour garantir maîtrise des données et conformité. Une extension de cette gamme est actuellement en cours de qualification indique l’opérateur.