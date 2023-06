Les MSPs, aussi appelés services d’infogérance, offrent une multitude de services informatiques importants à leurs clients. Ils jouent un rôle crucial pour les PME qui ne disposent pas des mêmes budgets que les grandes entreprises. Les PME sont donc très dépendantes des prestataires de services informatiques et des MSPs avec qui elles engagent un partenariat de confiance.

Sur un marché particulièrement concurrentiel, il est souvent difficile pour les MSPs de se démarquer et d’attirer de nouveaux clients parmi les PME. Développer un service de conformité réglementaire peut alors leur permettre de conquérir de nouvelles parts de marché. Grâce à un travail de recherche sur les réglementations et lois applicables en collaboration avec les PME, les MSPs offrent une réponse pertinente à la demande. Ainsi, ils créent un service de niche recherché et établissent des relations clients fructueuses et durables.