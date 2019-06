Les cyberattaques sont fulgurantes. Le moindre point d’infection peut se répandre comme une traînée de poudre, de postes de travail en poste de travail, de site en site et d’entreprise en entreprise. Les approches traditionnelles de protection se basent principalement sur des processus manuels et les stratégies préétablies de blocage des attaques ne parviennent pas à suivre le rythme des menaces, par nature en constante évolution.

Le traitement de volume considérable d’indicateurs sur les menaces est un processus intensif et chronophage, même pour les équipes les plus qualifiées. Vos équipes informatiques sont probablement déjà dépassées par le volume des alertes et des faux positifs, et des attaques peuvent passer inaperçues pendant des mois. C’est là que l’IA peut apporter une valeur ajoutée considérable. En vous basant sur l’Intelligence Artificielle, vous pourrez gagner du temps, mettre en corrélation davantage de données, prendre des décisions plus rapides et plus éclairées, réduire le risque d’erreurs humaines et prédire les tendances futures des menaces tout en améliorant considérablement votre système de sécurité.