Channelnews organisera le 12 juin prochain de 9h15 à 11h00 un cycle de tables rondes consacrées aux enjeux business de l’intelligence artificielle (IA) générative pour les fournisseurs de services numériques. Ces tables rondes, qui seront diffusées en live sur notre site dédié 01channel.fr, visent à explorer les multiples applications de l’IA générative déjà à l’œuvre dans les entreprises et à expliquer quelles perspectives pratiques et stratégiques cela ouvre pour les professionnels du numérique. Voici les trois thématiques principales que nous avons retenues :

Table ronde n°1 : Infrastructures sous-jacentes et gouvernance des données et dans les projets d’IA

Les projets d’IA générative nécessitent des infrastructures adaptées et une gestion rigoureuse des données en termes de sécurité et de gouvernance. Cette table ronde s’intéressera aux fondations qu’il est nécessaire de mettre en place pour mener à bien des projets IA solides. Il y sera notamment question des outils qu’il est nécessaire de maîtriser pour optimiser les charges de travail IA, tels que les plateformes Kubernetes, les grandes bases de données ou les cartes GPU nVidia, des meilleures pratiques pour intégrer des solutions IA au sein des infrastructures IT existantes, et des stratégies pour sécuriser et maximiser l’utilisation des données sensibles en conformité avec les régulations.

Table ronde n°2 : Comprendre la transformation des métiers du numérique par l’IA

Avec ses capacités à créer du contenu et à automatiser des processus complexes, l’intelligence artificielle générative s’apprête à bouleverser en profondeur l’ensemble de l’économie. Actrice de cette révolution, l’industrie du numérique la subira aussi au même titre que les autres secteurs d’activité.

Cette table ronde se concentrera sur l’impact de l’IA générative sur la transformation des métiers IT. Les discussions porteront sur la manière dont l’IA fait évoluer les modèles économiques, les processus métier et l’organisation interne des entreprises de services numériques. Les intervenants partageront leurs expériences sur la mise en œuvre de l’IA dans leur activité et expliqueront comment l’IA peut être utilisée pour améliorer leur productivité et leur compétitivité. Cette table sera aussi l’opportunité d’aborder les aspects éthiques et environnementaux de la question afin de de promouvoir une IA générative responsable.

Table ronde n°3 : Les outils Copilot de Microsoft, bénéfices et limites pour les entreprises

La transformation numérique s’accélère avec l’adoption de l’intelligence artificielle dans les outils bureautiques. Microsoft Copilot se positionne comme un acteur clé en intégrant des fonctionnalités d’IA générative pour améliorer la productivité. Comment les outils Copilot de Microsoft transforment-ils les pratiques professionnelles et quels sont les défis et limites associés à leur adoption dans les entreprises ? À la lumière de leur propre expérience, les intervenants exploreront les bénéfices mais aussi les difficultés associées à l’implémentation des technologies Microsoft Copilot dans les entreprises. Ils témoigneront notamment sur l’accueil du marché et sur les cas d’usage qui s’imposent d’ores et déjà.

Pour ces tables rondes, nous aurons le plaisir d’accueillir :