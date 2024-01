Moins d’un an après avoir ouvert une agence à Treillières dans le Nord de Nantes, l’intégrateur spécialisé en infrastructures IT et en logiciels de gestion Almeria Solutions Informatiques vient de finaliser l’acquisition de l’un de ses concurrents, IP Ouest, installé dans la même rue de la zone du Ragon.

Spécialisée en infrastructures (serveurs, stockage, Cloud, sécurité, gestion de parc…), la société réalise 750 K€ de chiffre d’affaires annuel sur un portefeuille d’une cinquantaine de clients. Almeria reprend le fonds de commerce ainsi que le seul salarié. Ses deux dirigeants, Xavier Burcez et Mathieu Sforza, quittant l’entreprise.

Pour Almeria, cette opération est l’opportunité d’étendre son parc clients – ils sont 800 désormais – et de consolider sa présence sur le Nord Loire, son siège se trouvant aux Sorinières, dans le Sud Loire.

En 2021, Almeria avait déjà procédé à une acquisition, en reprenant Isapro à Cholet, une société de 10 personnes spécialisée en infrastructures, réalisant 1,5 M€ de chiffre d’affaires sur un parc d’environ 200 clients.

L’entreprise, qui est également présente à La Roche-sur-Yon, suite au déménagement il y a deux ans de son agence historique de La Mothe-Achard (Vendée), connaît une forte accélération depuis sa reprise par ses salariés en 2019. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 5 M€ en 2019 à 9,9 M€ en 2023, son effectif passant dans le même temps de 28 à 73 salariés.

Quatorze salariés sont montés au capital à cette occasion, dont ses trois dirigeants actuels : Franck Forest, directeur commercial, Sébastien Chevée, directeur du pôle gestion, et Patrice Le Texier, directeur technique (photo).

Outre l’actionnariat salarié, l’entreprise a bâti son succès sur la satisfaction de ses clients – essentiellement des entreprises privées de 10 à 100 salariés – et sur celle de ses équipes. Les deux sont liés, explique Franck Forest. « Un salarié satisfait va être plus motivé, faire un meilleur boulot, ce qui, au final, contribue à fidéliser les clients ».

En concurrence avec les poids lourds régionaux tels que Iliane, Dynamips, Aviti, Mismo, Envoliis, Ad’Info, Graf ou Duotech, Almeria mise sur sa triple expertise infrastructures, logiciels de gestion et, depuis peu, télécom, pour se différencier.

Après avoir réalisé près de 10% de croissance en 2023, l’entreprise table encore sur une croissance comprise entre 5 et 10% en 2024.