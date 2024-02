AddixGroup et ARS (Administration Réseaux et Systèmes), deux entreprises de services numériques des Bouches-du-Rhône, annoncent la création d’une coentreprise baptisée AddixCloud qui a vocation à fournir des services d’infrastructures et de cybersécurité aux PME et aux ETI de la région PACA. Les deux entreprises ambitionnent notamment de bâtir via cette coentreprise un centre d’opérations de sécurité (SOC) externalisé capable prendre en charge la supervision et la gestion de la sécurité des systèmes d’information de leurs clients en conformité avec la réglementation NIS2.

AddixGroup et ARS se sont rapprochées il y a un an dans le cadre d’un projet d’infrastructure pour le compte d’un client de secteur de la Défense, explique Jérôme Cournut, PDG d’ARS (photo). Société d’assistance technique plutôt tournée vers le conseil et le développement applicatif, AddixGroup cherchait à compléter ses expertises en infrastructures. Pour gagner du temps, l’ESN a fait appel à ARS, dont l’hébergement cloud et les services d’infogérance sont au cœur de la proposition de valeur.

AddixGroup et ARS sont associés à 50/50 dans AddixCloud. Le PDG d’AddixGroup, Frédéric Ferlita, en prend la présidence et Jérôme Cournut, la direction générale. Dans un premier temps, il est prévu qu’AddixCloud s’appuie sur les 70 collaborateurs d’AddixGroup et les quelque vingt collaborateurs d’ARS pour démarrer son activité. Mais l’entreprise souhaite rapidement recruter ses propres ressources, soit quinzaine de personnes sur l’année 2024.

Outre le client mentionné plus haut, la coentreprise a déjà signé ses premiers clients, notamment Ecolab, un client historique d’ARS. Outre des services de supervision et de gestion de la sécurité, AddixCloud prévoit de fournir des services d’infrastructures et de plan de reprise d’activité à la demande.