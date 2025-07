Le spécialiste parisien de la gestion du consentement en matière de ciblage publicitaire poursuit sa stratégie de croissance externe en rachetant un concurrent américain, Sourcepoint, pour consolider sa plateforme.

En avril dernier, Didomi levait 72 millions d’euros et s’emparait dans la foulée de la jeune pousse lilloise Addingwell, spécialisée dans le tracking de données côté serveurs.

L’acquisition de Sourcepoint est soutenue par Marlin Equity, nouvel investisseur majoritaire de Didomi. Son montant n’a pas été divulgué.

Les 25 salarié·e·s de Sourcepoint vont rejoindre les équipes de Didomi qui renforce ainsi sa présence à New-York, Londres et Berlin. Pour mémoire, Sourcepoint compte plus de 200 clients, à 90% des éditeurs et des groupes de médias.

Pour Didomi, la grande question stratégique actuelle est de s’assurer que les personnes gardent le contrôle sur leurs données personnelles dans un monde d’agents d’IA autonomes. « C’est là-dessus qu’on souhaite investir dans les prochaines années », explique son patron et co-fondateur Romain Gauthier (cf. photo). « La confidentialité ne se réduit plus à un cadre contraignant mais devient un différenciateur actif dans les parcours clients ».

« Ensemble, nous pourrons aller encore plus loin pour permettre aux entreprises de collecter, gérer et activer leurs données first-party, tout en gardant une longueur d’avance face à l’IA ou à toute autre évolution », renchérit Ben Barokas, CEO et co-fondateur de Sourcepoint.