SCC rachète l’ESN espagnole Omega Peripherals pour renforcer sa présence dans la péninsule ibérique.

Fondée en 1993 à Barcelone, Omega Peripherals possède également des bureaux à Madrid, Bilbao, Pampelune et Valladolid. Son co-fondateur et PDG actuel est Albert Casadejust. Ses effectifs sont de 160 personnes environ, dont une centaine certifiée au plus haut niveau dans les technologies des principaux fournisseurs IT. En 2024, Omega Peripherals a réalisé un chiffre d’affaires de 61,6 millions d’euros.

Avec cette acquisition, les effectifs espagnols de SCC passent à 400 personnes, sous la direction d’Arturo Moncada, le PDG de SCC en Espagne. La société détenue par le groupe britannique Rigby, fondé il y a 50 ans, revendique plus de 7.000 salarié·e·s et une centaine de partenaires dans le monde.

SCC a clôturé son dernier exercice fiscal le 31 mars dernier, avec un chiffre d’affaires de près de 125 millions d’euros – soit une augmentation de 12,5% – et un bénéfice de 3,5 millions d’euros.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Rétrospective 2010 : les articles Revendeurs et intégrateurs les plus lus
Rachat d’ECS par Econocom, absorption de Kappa par APX, inauguration du centre de compétences multimarques SCC… Retour sur les principaux articles qui ont marqué l’actualité des revendeurs et intégrateurs au deuxième semestre....

La forte présence de SCC dans l’activité IT de l’UGAP attise les jalousies
SCC a incontestablement de la réussite avec l’UGAP. La société de distribution informatique remporte en effet régulièrement les appels d’offre de la centrale d’achat public, suscitant rancoeurs et jalousies...

Cegid continue de se renforcer en Europe avec le rachat de PHC Business Software
Cegid annonce l’acquisition de l’éditeur de logiciels de gestion portugais PHC Business Software. En moins d’un mois, le géant lyonnais réalise sa seconde opération dans la péninsule ibérique après le rachat de l’espagnol Microdata et...

SCC devient Advanced Consulting Partner AWS
OWORX, la Cloud Practice de SCC UK et SCC France décrochent ensemble le statut « Advanced » d’Amazon Web Services (AWS)   SCC, acteur européen majeur des services informatiques et premier groupe informatique privé en Europe, est...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...