SCC rachète l’ESN espagnole Omega Peripherals pour renforcer sa présence dans la péninsule ibérique.

Fondée en 1993 à Barcelone, Omega Peripherals possède également des bureaux à Madrid, Bilbao, Pampelune et Valladolid. Son co-fondateur et PDG actuel est Albert Casadejust. Ses effectifs sont de 160 personnes environ, dont une centaine certifiée au plus haut niveau dans les technologies des principaux fournisseurs IT. En 2024, Omega Peripherals a réalisé un chiffre d’affaires de 61,6 millions d’euros.

Avec cette acquisition, les effectifs espagnols de SCC passent à 400 personnes, sous la direction d’Arturo Moncada, le PDG de SCC en Espagne. La société détenue par le groupe britannique Rigby, fondé il y a 50 ans, revendique plus de 7.000 salarié·e·s et une centaine de partenaires dans le monde.

SCC a clôturé son dernier exercice fiscal le 31 mars dernier, avec un chiffre d’affaires de près de 125 millions d’euros – soit une augmentation de 12,5% – et un bénéfice de 3,5 millions d’euros.