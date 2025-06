L’éditeur Haut-Savoyard de logiciels d’automatisation marketing et de CRM Webmecanik est racheté par son trio de direction au fondateur Stéphane Couleaud. Sophie Panot (cf. photo) conserve ses fonctions de directrice financière et devient également présidente de l’entreprise. Norman Pracht demeure directeur général et David Coutelle, directeur technique.

Les nouveaux propriétaires vont miser sur l’IA souveraine pour améliorer leur solution, « dans le respect de la qualité, de la sécurité et de la protection des données personnelles », afin de se positionner en alternative aux solutions CRM étatsuniennes. Ils veulent également renforcer leur stratégie d’éco-conception, avec une certification ‘Numérique Responsable’ en cours.