Le distributeur IT allemand Bechtle annonce la signature d’un accord visant à acquérir le revendeur informatique français Inmac Wstore auprès de son actuel propriétaire, l’américain Systemax. Avec ses 420 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 et son effectif de plus de 400 collaborateurs, Inmac Wstore permettrait à Bechtle de gagner du temps sur son objectif de 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et 10.000 collaborateurs. Constitué de 70 sociétés de services informatiques réparties dans 14 pays européens, le groupe Bechtle a réalisé 3,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de près de 8 600 collaborateurs. Au passage, cette acquisition permettrait à Bechtle de prendre la place de numéro 1 européen du e-commerce, précise le groupe dans son communiqué.

Cinquième société de distribution et de services IT française derrière Computacenter France, Inmac Wstore a bâti son modèle sur la vente à distance d’un large assortiment de produits IT à une clientèle de PME et de comptes publics via une équipe commerciale sédentaire qualifiée et des boutiques en ligne. Une prise de contrôle par Bechtle permettrait à Inmac Wstore d’étendre son offre dans les logiciels (via Bechtle Comsoft) et le Cloud (via Bechtle Cloud). Inmac Wstore aurait également l’opportunité de suivre ses clients à l’international en s’appuyant les multiples implantations européennes du groupe et les alliances tissées avec des distributeurs du monde entier (Global IT Alliance).

De son côté Bechtle est déjà représenté par trois entités en France. La plus importante est Bechtle Direct (basé à Molsheim près de Strasbourg), qui pesait 72 M€ de chiffre d’affaires en 2016 pour un effectif de 90 personnes. La deuxième, Bechtle Comsoft (implantée à Paris, Sophia Antipolis, Nantes, Lille et Lyon), est spécialisée dans la vente de logiciels et pesait 53,6 M€ en 2016. La dernière, ARP (basé à Antony), commercialise un catalogue de produits sous sa marque et a réalisé pour 14,5 M€ de facturations en 2016. En cumulant les revenus de ses quatre entités, Bechtle serait devant Computacenter en France.

Bechtle précise que sous son contrôle, Inmac Wstore poursuivrait son existence propre et continuerait d’être dirigée par l’équipe de direction existante. Le siège de Roissy-en-France ainsi que les sites de Plessis et d’Angoulême seraient conservés. Bechtle n’a pas donné suite à notre demande de commentaire d’un porte-parole France.