Dans le cadre de notre matinée spéciale consacrée à la mutation des acteurs du bureau et de l’impression, notre journaliste Thierry Derouet a réalisé une interview avec François Barde, Responsable Ventes Indirectes chez Dstny, partenaire officiel de l’événement. Cette séquence « Avis d’Expert » a permis d’apporter un éclairage complémentaire sur les stratégies de diversification et les nouvelles opportunités qui s’offrent aux bureauticiens en pleine transformation.

Vers une approche centrée sur les usages

François Barde a souligné l’évolution naturelle des bureauticiens vers un modèle plus diversifié : « Si on se rappelle ce qu’était un bureauticien, des solutions d’impression, de la GED, du matériel, et puis de la maintenance, c’était ça le modèle bureauticien. Avec une approche de proximité, souvent des acteurs régionaux, au plus près des clients. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont au bout de leur stylo le contrat du client, et ça change beaucoup de choses dans la valeur et dans la chaîne de valeur. »

Cette relation privilégiée avec les clients constitue un atout majeur pour les bureauticiens dans leur transformation vers des services numériques plus larges.

L’intérêt du « one-stop-shopping »

L’un des points forts évoqués par notre expert rejoint parfaitement les analyses de nos intervenants précédents concernant l’avantage d’être l’interlocuteur unique du client. François Barde explique : « Ce partenaire va devenir le one-stop-shopper, le fournisseur unique de son client. Et c’est ça qui est attendu aujourd’hui par les usagers. »

Cette approche permet d’augmenter le panier moyen auprès de clients existants, compensant ainsi le déclin des revenus liés à l’impression par des services complémentaires à plus forte valeur ajoutée.

Diversification et adaptation aux nouveaux usages

À l’instar des acteurs du print qui ont dû évoluer, François Barde souligne l’importance d’adapter les offres aux nouveaux usages, notamment la mobilité et le travail hybride : « Il faut respecter tous les usages, on n’est pas obligé d’opposer les modèles. Il faut être capable de traiter les nouveaux usages. »

Cette vision fait écho aux stratégies de diversification évoquées lors de notre table ronde, confirmant que l’avenir des entreprises issues du monde de la bureautique passe par leur capacité à proposer des services complémentaires et interconnectés.

Pour découvrir l’intégralité de l’interview de François Barde et ses perspectives sur la transformation du secteur, visionnez la vidéo complète sur notre chaîne YouTube.

Cette vidéo est réalisée et diffusée en partenariat avec la société Dstny