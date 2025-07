À l’issue de la dernière campagne d’ouverture de son capital aux salariés en mai, le cabinet de conseil en transformation numérique compte désormais pour actionnaire les deux tiers de son effectif. Lors d’une première opération en 2023, la moitié des salariés (667 sur 1.300) avaient déjà fait leur entrée au capital. Cette fois-ci, près de 500 salariés supplémentaires ont fait le pas. Ce qui porte à 1036 – compte tenu de la centaine de personnes sorties entre les deux vagues – le nombre des salariés-actionnaires.

Dans les deux cas, les salariés ont pu investir dans le fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) mc2i via le plan d’épargne entreprise (PEE) sur lequel est versée la participation. Lors de la dernière opération, mc2i a ouvert son capital à hauteur de 2,5 M€. Une enveloppe entièrement souscrite par les salariés.

En ouvrant ainsi son capital au salariés, mc2i poursuit deux objectifs principaux : asseoir son modèle d’indépendance financière et commerciale – l’entreprise est détenue par ses managers depuis plus de 15 ans – et s’inscrire dans une dynamique de partage accru de la valeur, expose Isabelle Dubacq, directrice des ressources humaines (photo).

De fait, le FCPE dont la valeur des parts est réévaluée chaque année en fonction de l’évolution de la valorisation de l’entreprise, est perçu comme un élément de rémunération très avantageux par les salariés. À ce titre, il représente pour l’entreprise un puissant levier d’affermissement de sa marque employeur, dont elle espère qu’il se traduise en surcroît d’attractivité et de fidélisation.

Le sujet est en tout cas abordé dans les entretiens d’embauches et intéresse les candidats, note Isabelle Dubacq. Mais il est encore difficile de savoir si le dispositif a un effet positif sur la rétention des salariés. « On observe que le taux de départ de la population qui a souscrit il y a deux ans est inférieur à celui de l’ensemble des salariés – lequel sera inférieur à 10 % cette année. Mais on peut aussi penser que c’est la population la plus investie qui a souscrit au FCPE ».

Une valeur d’engagement chère à l’entreprise qui, au-delà de ces objectifs d’indépendance et de partage de la valeur, compte sur ce dispositif pour renforcer le sentiment d’appartenance et de responsabilité collective à la réussite de l’entreprise.