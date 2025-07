À l’occasion de la sixième édition de sa conférence annuelle MSPCon, organisée le 5 juin à la Maison de la RATP (dans le 12e arrondissement de Paris), le spécialiste de l’accompagnement des MSP a levé le voile sur plusieurs nouveautés de son catalogue.

BeMSP a ainsi annoncé le référencement de Sendmarc, éditeur d’un outil de gestion de la sécurité des noms de domaine. « L’outil centralise notamment la configuration du SPF, du DKIM et du DMARC, afin de garantir la bonne délivrabilité des e-mails et de prévenir les usurpations d’identité », explique Thomas Bresse, CEO de BeMSP (photo). Il permet également de tester les noms de domaine afin de s’assurer qu’ils sont correctement configurés. L’offre est accessible pour environ 15 € par domaine et par mois.

BeMSP a également annoncé l’entrée à son portefeuille de l’offre du Britannique Overe, qui vise à simplifier la sécurisation des environnements Microsoft 365. Offre fraîchement mise sur le marché, Overe permet d’auditer et de durcir la configuration des tenants afin d’améliorer leur posture de sécurité. La solution est proposée pour un peu plus d’1 € par utilisateur et par mois.

Autre nouveauté qui fait son entrée au catalogue : Ironscales, une solution de sécurisation des messageries clouds. Cette solution nourrie à l’IA, est très axée sur la lutte contre le phishing et l’ingénierie sociale (arnaques au président). Elle combine détection comportementale et contextualisation en analysant les habitudes de communication des utilisateurs. Une brique de formation à la cybersécurité et de simulation de phishing est également intégrée. L’offre est proposée moins de 2 € par utilisateur et par mois.

Enfin, BeMSP a annoncé l’ajout de Proxuma, un outil complémentaire au PSA d’Autotask, qui vise les entreprises ayant de gros besoins de planification et de gestion de projets. Il apporte des fonctionnalités avancées et de la souplesse dans la gestion au quotidien de grandes équipes.

Lors de cette MSPCon, BeMSP a également annoncé le lancement de Circle BeMSP, une communauté en ligne dédiée aux MSP francophones. Elle s’organise autour de trois piliers avec un espace de partage et d’entraide, une plateforme de formation (sur les solutions du catalogue BeMSP, mais aussi sur les enjeux du métier MSP), et des événements réguliers comme les « cafés du jeudi », qui réunissent chaque semaine 20 à 30 participants autour de thématiques opérationnelles. Près de deux mois après son lancement, Circle BeMSP regroupe aujourd’hui 650 membres.

Pour son édition 2025, la MSPCon a réuni 250 personnes, une participation record en hausse de 25% par rapport à l’édition précédente. Cette journée, rythmée par des plénières, des sessions thématiques « business » et « techniques » et des tables rondes (notamment sur les fusions-acquisitions et la cybersécurité) a été l’occasion pour le distributeur de distinguer ses partenaires les plus impliqués. Parmi les eux : Groupe SYD, qui a reçu le Trophée MSP de l’année ; Itaia qui a obtenu le Trophée de la Croissance MSP ; Everdata, qui a été récompensé du Trophée de l’Implémentation MSP et Infiny Link, qui a remporté le Trophée MSP Leadership.

BeMSP compte désormais près de 500 partenaires actifs, une trentaine de solutions référencées et a réalisé une croissance de 25 % en 2024, à 7,57 M€.