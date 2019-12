Le marché des fournisseurs de services managés (MSP) représente une immense activité. Ce qui n’était à la base qu’un rôle de revendeur informatique, visant à fournir, installer et gérer une application spécifique, a évolué vers un statut de MSP, devenant partie intégrante de l’approvisionnement informatique et du réseau de support d’une entreprise. Pour de nombreuses entreprises, un MSP est une extension de leur équipe informatique, ou, dans certains cas, leur équipe informatique tout entière. Il comble souvent les manques en matière de compétences et de ressources en interne, pour s’assurer que les opérations informatiques se déroulent sans heurts et avec succès.

Les PME, en particulier, comptent sur les MSP en tant que conseiller de confiance tandis que l’environnement informatique évolue. De plus, les compétences et les budgets internes restreignent souvent la capacité des PME à suivre ces évolutions. La croissance continue et prévue dans les services Cloud n’est qu’un exemple de cas où les MSP jouent un rôle important en aidant les petites entreprises à profiter des applications basées dans le Cloud.

Gartner prédit que le marché mondial des services de Cloud public augmentera de 17,5 % en 2019 pour constituer un total de 214,3 milliards de dollars, offrant une grande opportunité aux MSP qui pourront ainsi aider les entreprises à réussir ces projets. En effet, jusqu’en 2022, Gartner prévoit que la taille et la croissance du marché des services Cloud représenteront près de trois fois la croissance de l’ensemble des services informatiques.

Il n’est donc pas surprenant que, selon des chiffres récents, le marché des services managés devrait passer de 180,5 milliards de dollars à 282 milliards de dollars d’ici 2023. Cela est en grande partie dû aux sociétés qui s’appuient sur les MSP pour « stimuler la productivité de leur entreprise et [répondre] aux demandes croissantes de services managés basés dans le Cloud ». Une autre raison de cette augmentation est la valeur associée à l’externalisation de la gestion de l’informatique et de la sécurité.

Force est de constater que les cyberattaques malveillantes ciblant les entreprises sont à la hausse, ce qui rend ces dernières beaucoup plus conscientes des risques et des conséquences d’une violation de données ou d’une attaque de ransomware sur leur activité. Alors que de nombreux cas connus par le public portent sur de grandes sociétés qui subissent une violation de données, les petites entreprises et celles de la chaîne d’approvisionnement sont tout aussi vulnérables et les conséquences tout aussi graves.