La pépite française de la cybersécurité basée à Pessac s’apprête à supprimer environ 49 postes sur un effectif de 165 personnes, via un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) en cours de mise en œuvre, selon une information du journal Les Echos.

Cette mise au régime sec intervient dans un contexte d’instabilité managériale marquée, avec des départs successifs au sein des équipes techniques et commerciales, et alors que la scale-up, qui comptait encore quelque 270 collaborateurs il y a deux ans, avait entamé une phase de conquête des PME et d’ouverture à l’international en 2024.

Tehtris était parvenue à lever 64 millions d’euros, en deux levées successives 2020 et 2022, auprès de fonds comme Jolt Capital, Tikehau, CNP Assurances et Naco, rappellent LesEchos. L’objectif initial de ces levées était d’accélérer le développement international, l’innovation technologique et l’embauche.

Selon une source interne, l’entreprise serait fragilisée par ses déséquilibres opérationnels. Ses investisseurs auraient conditionné toute future recapitalisation à cette restructuration.

