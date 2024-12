Foliateam annonce la reprise en plan de cession de l’intégrateur réseau poitevin e-Qual, société d’une vingtaine de personnes réalisant un peu plus de 3 M€ de chiffre d’affaires, qui faisait l’objet d’une procédure collective depuis le 24 octobre dernier.

Spécialisé dans la performance applicative et la sécurisation des réseaux, e-Qual dispose d’une expertise forte en SD-WAN, notamment avec Fortinet, et dans une moindre mesure avec Juniper. Reconnu pour sa maîtrise des projets complexes et des technologies réseaux innovantes, la société réalise une part importante de son activité dans les services managés. Ces dernières années, l’entreprise a même étendu son savoir-faire historique dans la sécurité réseaux à la cybersécurité dans son ensemble, prenant également en charge les points de terminaison et les systèmes de ses clients. E-Qual opère ainsi plus de 15.000 équipements de réseaux et de sécurité dans 20 pays via son centre d’opérations (NOC/SOC) certifié 27001.

Entreprise d’ingénieurs et de techniciens réputée pour son savoir-faire, e-Qual s’est longtemps passée de prospection commerciale, son portefeuille de clients et ses partenaires suffisant à alimenter son carnet de commandes. L’entreprise est ainsi montée à 7 M€ de chiffre d’affaires en 2017 avec une quarantaine de salariés. Mais la dynamique s’est inversée à partir de 2018, et la crise Covid n’a fait qu’accentuer la tendance. Son PDG, Philippe De Lussy, a fini par démissionner mi-2023, sans être parvenu à redresser la barre.

Malgré les difficultés, l’entreprise a su préserver son équipe de production. La reprise par Foliateam va lui permettre d’assurer la continuité de l’activité. Pour ce dernier, cette opération est l’opportunité de développer son partenariat stratégique avec Fortinet sur le SD-WAN et de renforcer ses compétences en cybersécurité. Foliateam va ainsi doubler l’effectif de son propre SOC.

Les services de connectivité et d’hébergement d’e-Qual vont être consolidés dans le centre de données parisien de Foliateam à très court terme. Hugues De Bonnaventure, président d’e-Qual quitte ses fonctions. Foliteam entend maintenir sa présence sur le site historique d’e-Qual au Futuroscope pour servir ses clients du nord de la région Nouvelle Aquitaine, devenant ainsi la seizième agence nationale du groupe. Avec cette opération, Foliateam porte son effectif à 420 salariés et son chiffre d’affaires à plus de 75 M€.