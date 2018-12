Nous avons recensé les dix actualités channel les plus lues par nos lecteurs en 2018. Une bonne façon de revenir sur les informations marquantes de l’année écoulée.

1.D.Fi : le LBO au point mort dans un contexte social tendu

Lancée tardivement par rapport à ses concurrents, la transition de D.Fi vers les services s’est accompagnée d’une perte importante de compétences clé et de managers, compromettant le LBO qui devait permettre aux dirigeants historiques de l’entreprise de passer le témoin.

2.Econocom perd quasiment 50% de sa capitalisation boursière en 15 jours

Début juillet, Econocom lance un avertissement sur ses résultats qui fait immédiatement plonger le titre en bourse. Plongeon dont le titre ne se relèvera pas et qui entraîne début novembre le remplacement du PDG Robert Bouchard par son père moins de 8 mois après que celui-ci lui ait transmis le flambeau. Peu après son retour Jean-Louis Bouchard annonce une scission des activités services, accréditant l’idée de leur vente, au moins partielle.

3.Microsoft France dévoile la liste de ses onze partenaires de l’année 2018

Lors de sa conférence partenaires Inspire qui s’est tenue du 15 au 19 juillet à Las Vegas, Microsoft a distinhué ses partenaires les plus performants pour l’exercice clos le 30 juin. Les heureux élus ont été : Linkbynet, Cellenza, Talensoft, Compufirst, Viséo, Energisme, Exakis, Tech Data, Accenture Avanade, Masao, Capgemini Sogeti. À noter également les places de finalistes monde pour Nelite dans la catégorie sécurité et Energisme – encore – dans la catégorie IoT.

4.Gérald Karsenti chez Oracle : à peine arrivé, déjà parti !

À peine six mois après avoir été nommé au poste de country manager d’Oracle France Gérald Karsenti a démissionné pour prendre la direction de SAP France.

5.Après le rachat de Red Hat par IBM, c’est l’inquiétude et le scepticisme qui l’emportent

Que va faire le « Grand Bleu » avec le « Chapeau Rouge ? Chez les salariés, les partenaires que les analystes, l’annonce du rachat pour 34 milliards de dollars de Red Hat par IBM a suscité beaucoup de questions et de doutes que les propos rassurants des dirigeants de Red Hat n’ont pas tous dissipés.

6.ITS Group met fin à l’aventure Overlap

Quatre ans après avoir récupéré les actifs d’Overlap en plan de cession, ITS Group a annoncé en avril dernier se séparer des activités négoces et services d’intégration de ce dernier. Un périmètre représentant 52 M€ de chiffre d’affaires en 2017 pour un effectif de l’ordre de 84 personnes. L’acquéreur, dévoilé en août, n’est autre que Getronics qui s’était déjà illustré en avril 2016 en rachetant l’activité Cloud et services managés de l’opérateur Colt.

7.Kosc Telecom livrera ses premières lignes de fibre mutualisée en gros le 9 avril

Après plus de deux ans de préparation, Kosc Télécom a finalement commencé à livrer ses premières offres de fibre mutualisée en gros au printemps. Une offre très attendue par le marché, qui désespérait de proposer un jour des offres compétitives avec celles d’Orange.

8.C’Pro et Quadria annoncent leurs fiançailles

Les deux groupes ont annoncé début janvier leur rapprochement pour former un ensemble pesant près de 300 M€ de chiffre d’affaires et employant plus de 1000 salariés. Dans une interview donnée à cette occasion Pieric Brenier, le patron de C’Pro a précisé les ressorts de cette opération.

9.Microsoft et VMware épinglés pour l’insatisfaction grandissante de leurs partenaires

Dans son enquête Leadership Matrix, Canalys a révélé en février que Microsoft et VMware, pourtant considérées comme en pointe en matière de gestion du channel, sont en réalité assez décriées par les revendeurs pour des raisons différentes. Les partenaires de VMware ont mal accepté le référencement de Dell EMC comme « distributeur » des licences VMware en 2017. Quant à Microsoft, et il est accusé d’avoir réduit les marges de ses partenaires en forçant la migration vers le Cloud et en en laissant une partie d’entre sur le carreau, comme en ont témoigné plusieurs d’entre eux.

Pourquoi de plus en plus de partenaires se déclarent insatisfaits de leur relation avec Microsoft

10.Bechtle annonce son intention d’acquérir Inmac Wstore

Le distributeur IT allemand s’est emparé de son homologue français Inmac Wstore ajoutant 420 millions d’euros à son chiffre d’affaires et 400 collaborateurs à son effectif. Bechtle, qui compte déjà 10.000 salariés et réalise 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires vise 10 milliards d’euros d’ici à 2030.