Moins d’une semaine après avoir subi une attaque par rançongiciel qui a totalement paralysé son activité, Ingram Micro a annoncé jeudi dans la nuit (heure de Paris) avoir rétabli l’ensemble de ses opérations partout dans le monde, y compris en France. Les partenaires que nous avons contactés nous ont tous confirmé qu’Ingram Micro était de nouveau pleinement opérationnel depuis jeudi matin.

« De notre point de vue, notre relation et nos process fonctionnent normalement », confirme le directeur général d’un intégrateur aixois. « Ils ont cependant un goulot d’étranglement au niveau logistique à résorber. Ils travailleront pendant le week-end pour rattraper le plus de retard possible. La situation devrait être de nouveau fluide courant de semaine prochaine », note le responsable approvisionnement d’une chaîne de magasins informatiques. Ils ont juste encore un soucis avec les cotations HP pour débloquer les produits, note pour sa part le patron d’un important revendeur Mosellan.

Selon Bleeping Computer, l’origine de l’attaque est à chercher du côté de Safepay, un groupe de rançongiciels, qui s’est imposé comme l’un des plus actifs en 2025. Pour éviter la contagion, Ingram Micro a mis ses systèmes hors ligne dès l’alerte donnée jeudi 3 juillet et les a restaurés progressivement via à une approche par couches tout au long de la semaine.

Deux jours après le déclenchement de l’attaque, Ingram Micro a mis en place une communication de crise pour informer ses clients et ses fournisseurs de la situation. Toutefois, assez peu d’informations ont filtré jusqu’à présent sur l’attaque, ses développements et ses conséquences. « Je n’ai pas eu de retour de la part de nos interlocuteurs habituels, regrette le président d’un revendeur gardois. Est-ce dû à leur absence pour la période des congés ou à un problème de communication sur la cyberattaque ? […] Pour nous, pas de préjudice pour l’instant, nous travaillons avec plusieurs grossistes généralistes pour diviser le risque. Notre inquiétude porte sur une éventuelle fuite de données nous concernant. J’espère que nous aurons rapidement des éclaircissements sur cela. » « [Les équipes d’Ingram Micro France] sont dans le noir sans info particulière, a pu constater de son côté un partenaire précédemment cité. Dur pour eux ! ». Contactée, le direction d’Ingram Micro France nous a renvoyés vers la direction de la communication groupe.